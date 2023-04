Alibeaj: Berisha mbron vetëm interesat personale

15:48 22/04/2023

“Shkatërroi negociatat për bashkimin e demokratëve”

Enkelejd Alibeaj prezantoi kandidaten e Partisë Demokratike në Patos dhe garaton se program i saj është programi që bën të mundur zhvillimin e kësaj bashkie.

Fushatën e tij drejtuesi i komanduar i kësaj force e ka mbështetur më së shumti tek akuzat për Sali Berishën që sipas tij ka marrë flamurin e opozitarizmit për të mbrojtur vetëm interesat personale. E një tregues për Alibeajn është dhe mënyra si u organizuan primaret dhe se si Berisha shkatërroi negociatat për bashkimin e demokratëve.

“Ai, duke mashtruar demokratët se është njeriu që do ti çonte në fitore, dhe kush?! Ai që humbi në vitin 2013! Sali Berisha nuk mund të vazhdojë! Gjëja më absurde, që dëshmon qartë se qëllimet e Sali Berishës është refuzimi nga Sali Berisha i ofertës sonë zyrtare që kandidatët e primareve të ishin kandidatë të Partisë Demokratike dhe të vinin të kandidonin në shtëpinë e tyre, me logon e tyre. Ai refuzoi çdo bashkëpunim me Partinë Demokratike në këto zgjedhje duke i çuar demokratët sërish në sigla dhe logo të tjera socialiste apo s’dihet çfarë, duke pasur vetëm një qëllim: të dëmtojë sa më shumë shanset e partisë demokratike në zgjedhjet e 14 majit”.

Alibeaj premton ristrukturim të Partisë Demokratike pas zgjedhjeve lokale.

“PD mbas 15 Majit do t’i nënshtrohet një procesi kapilar për zgjidhjen e organeve drejtuese të saj, duke iu futur një procesi të gjerë demokratik me rregulla të reja, me parime të reja, për ta lënë pas traditën berishiste, për t’u ndarë nga e kaluara e për të bërë një hap të ri, për ta lënë pas gjuhën e dhunës dhe të urrejtjes dhe për të mundësuar ndërtimin e një aleance me shumë potencial për vitin 2025”.

Për Alibeajn, fakti që qeveria konservatore britanike e shpalli Berishën non grata është treguesi kyç se alibia e tij për vendimin e qeverisë së SHBA është marrë nga lobimi i Sorosit, nuk qëndron.

