Alibeaj: Duhet të kishim kandidatë për 61 bashkitë, na pengoi gjyqi dhe situata kaotike në PD

14:12 28/03/2023

“Dora jonë ka qenë e shtrirë për kandidatët e PD-së“

Enkelejd Alibeaj, në një konferencë për mediat është shprehur se pas shumë debatetsh brenda grupimit që drejtohet nga ai, kanë vendosur që në zgjedhjet e 14 Majit të hyjnë vetëm me 16 kandidatë.

Gjatë fjalës së tij, Alibeaj është shprehur se ai ka qenë i mendimit që në zgjedhje duhet të hynin me 61 kandidatë, teksa ka shtuar se arsyet pse do të hyjnë pjesërisht kanë qenë kryesisht stërzgjatja e procesit zgjedhor për vulën e PD-së dhe situata kaotike brenda kësaj force politike.

Enkelejd Alibeaj: Ka pasur shumë debate në forumet tona. Kanë qenë debatet e gjata, me tone e me zë të lartë në forumet tona. Pas kaq shumë vitesh, po zhvillohet një debat për prezantimin në zgjedhjet e këtij viti. Debat i dobishëm për situatën kaotike ku ndodhet PD-ja. Kush fshihet pas gishtit për të vërtetën e demokratëve duke e shprehur si frymëzuese, do që kjo gjendje të vazhdojë pafund.

Është e qartë që PD-ja është e ndarë dhe situata e vitit të fundit vetëm se ka ndihmuar në ndarjen e mëtejshme të demokratëve. Duke filluar nga Rama për zgjatjen e gjyqit e duke me vazhduar me gjuhën banale të Berishës për atë që mendon ndryshe nga ai. Selia kryesore e PD-së është zaptuar nga Berisha edhe pas vendimit të Gjykatës. Më vjen keq që në këtë periudhë, një pjesë e mirë deputetësh kemi kaluar kohë më së shumti me debate mes njëri-tjetrit, ndërkohë që duhet të kishim kaluar më shumë kohë me demokratët. Baza e PD-së e qartë në orientimin politik.

Unë vazhdoj që t’i mbetem mendimit se duhet të kishim 61 përfaqësues në zgjedhjet lokale. Stërzgjatja e procesit gjyqësor për PD-në, 1 vit na lanë dyerve të gjykatës për të krijuar qartësinë juridike, e krijoi efektin e pasivitetit duke filluar nga unë i pari, pavarësisht edhe gjesteve fisnike që bëmë. Në Prill të vitit të kaluar bëmë kërkesën, lutjen që të mos krijoheshin struktura paralele e të mos çohej ndarja në bazë. Njerëzit para së keqes së madhe, Ramës, do të duhej të ishin bashkë. Qëndrimi im ka qenë bashkimi i forcave për të dalë me kandidatë unikë për demokratë nën siglën e PD-së. Shkaqet lindën edhe nga KQZ-ja që e ka të ndaluar të mos përfshihet në çështje që nuk i përkasin, edhe dje, përsëri çështja e regjistrimit të PD-së ka qenë pezull. Pra, gjithçka na kushtëzoi në këtë proçes. Kemi arritur në prezantimin e këshillave bashkiakë dhe një numër të kufizuar për kandidatë. Deri në moment të fundit, dora jonë ka qenë e shtrirë për kandidatët e PD-së.

Alibeaj ka bërë edhe prezantimin e kandidiatit të grupimit të drejtuar prej tij, Roland Bejkos për Tiranën, për të cilin ka thënë se ai është i qartë dhe i vendosur për atë që do të bëjë për Tiranën.

Enkelejd Alibeaj: Belind Këlliçi e ka pasur mundësinë që të përfaqësohet me siglën e PD-së. Asnjë inat dhe asnjë preferencë personale dhe asnjë akuzë e padrejtë drejtuar drejt meje nuk më ka penguar kurrë që të zgjas dorën e bashkëpunimit për çdo demokrat që beson në interesat e PD. Interesat meskine të politikës së vjetër vazhdojnë duke i kërkuar demokratëve që në 14 Maj të votojnë nën logon e LSI-në, një partie të majtë, çfarëdo emri të përdorin, nuk do e fshehin që pazari mes Berishës dhe Metës, është mënyrë për të mbajtur peng demokratët që të votojnë një parti të majtë.

Kaloni në filtër kandidatët tanë përsa i përket integritetit moral. E kemi bërë këtë duke filluar nga Tirana. Pas gjithë atyre debateve kemi vendosur që të prezantohemi me Bejkon si kandidat për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Bejko ka qenë gjithmonë në sytë tuaj, i vendosur dhe i qartë, ajo që duhet të prezantojë është se çfarë do të bëjë sot e tutje për Tiranën dhe jo vetëm./tvklan.al