Alibeaj: Ekspertiza do të jetë pjesë e veprimtarisë së Reformës Territoriale

17:37 14/06/2022

Pas mbledhjes ku ishin të pranishëm 16 deputetë të Partisë Demokratike, deputeti Enkelejd Alibeaj ka dhënë një prononcim për mediat ku ka treguar detaje në lidhje me atë që është diskutuar.

Alibeaj tha se në mbledhje është folur për Reformën Territoriale teksa ka shtuar se të gjithë kanë rënë dakord që kjo reformë është një dështim. Deputeti Alibeaj po ashtu u shpreh se ekspertiza do të jetë pjesë e Reformës Territoriale.

Enkelejd Alibeaj: Në mbledhje patëm një diskutim në lidhje me Reformën Territoriale. Të gjithë ramë dakord që kjo reformë është një dështim. Nesër do të jetë mbledhja e Konferencës së Kryetarëve për të diskutuar në Komisionet Hetimore. Anëtarët tanë në Komisionin e Reformës Territoriale do të marrin jo vetëm kontributin e secilit prej deputetëve të PD, por edhe të gjithë ish-kryetarëve të komunave apo bashkive, të çdo eksperti i cili ka njohuri të vlefshme por edhe jashtë suazës partiake, ekspertiza do të jetë pjesë e veprimtarisë së Reformës Territoriale. Do të bëhet dhe një proces konsultimi i gjerë për të ribërë dhe njëherë dhe atë gjë që është e rëndësishme. Janë përfshirë ata që kanë një ekspertizë në pushtetin lokal. Eksperienca është ajo që ka përcaktuar pjesëmarrjen në komisone, së dyti është dëshira.

Gjatë fjalës së tij, Enkelejd Alibeaj ka theksuar se në fokus të kësaj reforme duhet të jetë individi.

Enkelejd Alibeaj: Ne marrim pjesë sepse e kërkojnë shqiptarët prej shumë kohësh. Ne bëjmë detyrën tonë dhe do të japim kontributin tonë. Kjo refromë me këtë numër është e dështuar. Fokusi kryesor i një reforme territoriale është që individi të jetë në qendër. Të ia lëmë hap pas hapi Komisionit të Ekspertizës.

Në lidhje me numrin e deputetëve që kanë marrë pjesë në këtë mbledhje, deputeti Enkelejd Alibeaj ka thënë se ka pasur deputetë që kanë qenë në kontakt online dhe kanë dhënë mendimet e tyre edhe pse nuk kanë qenë të pranishëm fizikisht./tvklan.al