Alibeaj: Gati për negociata edhe në 12 të natës nëse PS reflekton

19:48 26/05/2022

Për më shumë se katër orë, Enkelejd Alibeaj u mblodh në selinë blu me 20 deputetë për të marrë vendimin që do të mbajë opozita për çështjen e presidentit në raundin e tretë që do të mbahet në 30 Maj. Alibeaj foli për shkelje të paktit duke ia lënë sërisht një dritare hapur maxhorancës në rast reflektimi nga kjo e fundit.

Enkelejd Alibeaj: Ne i qëndruam detyrimeve tona sipas dokumentit, pala tjetër u tërhoq. Por dokumenti qëndron edhe në 12 të natës po ndërroi mendje Rama, ne jemi aty. Bojkoti është fjala qe duhet ta fshijmë nga fjalori.

Sali Berisha e paralajmëroi për propozimin e bërë për diasporën, por Alibeaj iu kundërpërgjigj se Partia Demokratike do bëhet pjesë e reformës territoriale dhe asaj zgjedhore.

Por në morinë e deputetëve që do përfaqësojnë opozitën në këto dy komisione, i vetmi deputetet nga Komisioni i Rithemelimit që binte në sy ishte ai i Oerd Bylykbashit, reformatorit ndër vite në selinë blu. Alibeaj mohoi që emri i tij të ishte provokim.

Enkelejd Alibeaj: Propozimi i Bylykbashit, nuk e bëj unë për provokim, Bylykbashi është eksperiencë e asaj çfarë ka ndodhur ndër vite. Janë emra që dinë se çfarë të japin.

Por sa i druhet Enkelejd Alibeaj faktit se fundi i muajit nuk e gjen më kryetar grupi, pas zgjedhjeve të reja që po organizohen në selinë blu nga Komisioni i Rithemelimit?

Enkelejd Alibeaj: Mund të jetë të shtunën, të hënën, PD ka institucionet e veta, ka rregullat e veta. Pastaj lëvizje të tilla që krijojnë ndasira për përçarje nuk i bëjnë mirë askujt, kështu që s’ka asnjë lloj debati.

Të shtunën, demokratët mbledhin Këshillin Kombëtar për të votuar kryesinë e re e bashkë me të do të votohen edhe dy nënkryetarët e rinj të kësaj force politike.

