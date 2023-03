Alibeaj i përgjigjet akuzave të Berishës: Unë jam peng i vlerave të PD-së

23:03 06/03/2023

Në emisionin “Opinion” në Tv Klan mbrëmjen e sotme, kryetari i PD-së Sali Berisha e akuzoi Enkelejd Alibeaj se është peng i Kryeministrit Edi Rama.

Gjatë fjalës së tij për emisionin “Opinion”, Alibeaj është shprehur se ai është peng i vetëm vlerave të PD-së dhe të edukatës familjare, për të cilat tha se nuk shkel kurrsesi mbi to.

Pyetje: Ju akuzojnë shpesh se bashkëpunoni me Ramën. Jo më larg se sot Berisha, tha se jeni peng i tij?

Enkelejd Alibeaj: Unë nuk do ta komentoj akuzat e askujt. Nuk e kam bërë gjatë kësaj kohe. Në politikë mund të ndodhesh para imagjinatës më të sëmurë. Unë kam qenë transparent në të gjithë veprimtarinë time.

Unë bashkëpunëtor me Ramën se kam kërkuar vetingun në politikë? Se kam kërkuar komisionin hetimor të inceneneratorët ndërkohë që ai dhe disa të tjerë nuk e votuan? Apo sepse kërkova një komision hetimor për investitorët strategjikë? Unë bashkëpunëtor i Ramës për ligjin e hapjes së dosjeve për Sigurimin e Shtetit? Unë së bashku me kolegët e mi që ja themi sy më sy Ramës dhe kujtdo tjetër emrat me të cilat Rama bashkëpunon?

Unë jam peng i vetëm vlerave të PD-së. Jam peng i edukatës time familjare për të cilat kurrsesi nuk mund të shkel mbi to. Jam peng i këtyre vlerave dhe do të ju mbetem deri në fund. Unë jam ky që kam qenë para 2 vitesh, dhe para shumë vitesh. Unë jam sytë e publikut dhe publiku të më vlerësojë kudo. Unë nuk do të doja të lëndoja askënd dhe nëse më kap kjo historia emocionale kur ndodhem në sulme apo përbaltje, do të mundohem të mos bie pre e këtyre./tvklan.al