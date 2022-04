Alibeaj i përgjigjet Ramës për raportin e DASH

22:45 13/04/2022

“Duhet të jepje dorëheqjen pasi ta lexonte”

Deklaratave të kryeministrit Rama për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit u është përgjigjur kryetari i grupit parlamentar të PD-së, Enkelejd Alibeaj.

“Një kryeministër normal që pushtetin e ka fituar me votë të lirë, sapo të kishte lexuar raportin e DASH, do të kishte dhënë dorëheqjen”, thotë Alibeaj që shton se “shqiptarët as e kanë normal dhe as të zgjedhur me votë të lirë, por me votë të blerë nga “non grata”-t e grupet kriminale me të cilët ndan pushtetin prej 8 vitesh”.

Alibeaj thotë se Rama bën batuta për t’i ikur thelbit të raportit që “qeveria e tij është e korruptuar në çdo qelizë të saj dhe ai e ka pushtetin e vjedhur dhe ai vetë është koka e këtij korrupsioni”.

