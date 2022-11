Alibeaj: Kërkojmë një kandidat të PD që të jetë fitues, çdo zgjidhje e njëanshme, e papranueshme

21:44 02/11/2022

Për rreth 3 orë ka zgjatur mbledhja e Kryesisë tjetër të Partisë Demokratike të drejtuar nga Enkelejd Alibeaj. Pas përfundimit të kësaj mbledhje, Alibeaj ka dhënë një prononcim për mediat, i cili tha se së bashku me Kolegjin e Kryetarëve do të kenë dhe një mbledhje tjetër ku sipas Alibeajt do të ecet me një riorganizim për zgjedhjet lokale.

Alibeaj theksoi propozimin e grupit të drejtuar prej tij duke thënë: 50 për qind nga primaret dhe 50 për qind nga sondazhet, është një mekanizëm që i kënaq të gjithë.

Gjatë fjalës së tij, Alibeaj tha se “kanë dhënë formula zgjidhjeje për të gjetur një kandidat unik për demokratët që të jetë fitues” teksa ka shtuar se “çdo zgjidhje e njëanshme, është e papranushme”.

Enkelejd Alibeaj: Mbledhja sot zgjati 3 orë dhe nuk mjaftonin, u bë kohë që nuk është mbledhur Kryesia e PD-së për shkak dhe të zhvillimeve. Ishte një mbledhje informuese për atë qëndrim që mbajti grupi parlamentar, kryesia e PD mbajti qëndrim unanim në mbështetje. Ne do të ecim me riorganizmin për zgjedhjet lokale. Do të kemi një mbledhje tjetër të premten së bashku me Kolegjin e Kryetarëve në funksion të ecjes para për zgjdhjet lokale.

Ne kemi qenë për një kandidat fitues të demokratëve, të bazës, për demokratët që kanë qëndruar, demokratët të cilët ndoshta në zgjdhjet e 6 Marsit nuk votuar. Në zgjdhjet lokale duhet të shkojmë për të votuar. Ne kemi mbajtur një qëndrim të thjeshtë duke u bazuar të mos ripërsëritet ajo e 6 Marsit, kemi qenë të parët që kemi artikuluar një kandidat fitues i cili të bëjë bashkë demokratët mbështetës, strukturat e PD. Për të qenë fitues duhet të gjejmë kandidatë që të jenë shëmbyllyra e gjithë publikut.

Për ta bërë këtë gjë, kjo nuk bëhet në mënyrë të njëanshme, e për këtë arsye besoj se jeni në dijeni të asaj se cila ishte oferta për të qëmtuar siluetën e kandidatit të vetëm fitues. 50 për qind nga primaret dhe 50 për qind nga sondazhet, është një mekanizëm që i kënaq të gjithë. Nëse synimi do të ishte i sinqertë do të ishte pranuar, nëse synimi është për të asimiluar njërin grup nën synimin se jam shumicë, çon vetëm tek ideja fikse: Hajde ti më njih mua, nuk shkon. Ne duhet të ju shërbejmë demokratëve, të përballen me të keqen më të madhe që është ky regjim për të tejkaluar çdolloj ndasie.

Unë them troç atë që kam thënë: Ne duam, kemi pasur qëndrimin, kemi dhënë formula zgjidhjeje për të gjetur një kandidat unik për demokratët që të jetë fitues. Çdo zgjidhje e njëanshme, është e papranueshme, ne do t’i shërbejmë demokratëve. E sigurtë që PD do të futet në zgjedhje. Nuk fitohet me matematikë, por me moral. Fitohet me njerëz të cilët janë siluetë ndryshe nga ky regjim./tvklan.al