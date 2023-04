Alibeaj: Koalicioni Berisha-Meta, pazare e korrupsion

Shpërndaje







15:58 26/04/2023

“SPAK, halli i treshes së politikës së vjetër”

Refren të fushatës së tij elektorale edhe në Këlcyrë, Enkelejd Alibeaj i cili drejton si kryetar i komanduar Partinë Demokratike, sërish bëri Sali Berishën. Foli për hije korrupsioni e pazare politike kur kërkoi votën kundër koalicionit Berisha- Meta në 14 Maj.

“Një aleancë e tillë, që ka pas kurrizit të vet hije të forta korrupsioni, hije të forta inkoherence politike, hije të forta pazaresh politikë, shtuar dhe dy non grata mbi kurriz. Po si mund t’u thuash ti shqiptarëve që unë do u sjell në qeveri? Me mashtrime? Me gënjeshtra”.

Liderin historik të demokratëve e akuzoi se mban peng Partinë Demokratike pas shpalljes non grata nga SHBA e Britania e Madhe.

“Prej një viti e gjysmë PD është në agresion. Agression nga jashtë, të majtët, Partia Socialiste, Edi Rama, regjimi. E si mos të mjaftonte kjo, jemi ndodhur nën agresion nga Sali Berisha, nga njeriu që e kemi pasur dy herë president, dy herë kryeministër, e kemi adhuruar si lider historik, ka përfituar shumë nga PD. Për shkak të kësaj arsyeje, Sali Berisha mori kazmën për t’ia vënë dërmën demokratëve”.

Si kryetar i komanduar, Alibeaj tha se kishte bërë mjaftueshëm për bashkimin e demokratëve në këto zgjedhje.

“I thashë kandidatëve të Foltores, mos shkoni tek LSI-ja, mo shkoni tek partia e majtë, mos shkoni tek një pazarxhi politik si Ilir Meta. Hajdeni tek shtëpia juaj. Jo vetëm e refuzuan, por shkuan u bënë një me Ilir Metën”.

Teksa Ramën-Berishën e Metën i sheh në hall përpara drejtëssië, veten e sheh në një mision, atë për ringritjen e Partisë Demokratike.

“Edi Rama ka radhën për t’u thirrur në SPAK. Të njëjtin hall e ka dhe Sali Berisha. Të njëjtin hall e ka dhe Ilir Metaj”.

Në 14 Maj Partia Demokratike e kryesuar nga Enkelejd Alibeaj garon në Bashkinë e Këlcyrës me Adriatik Spahiun.

Tv Klan