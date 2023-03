Alibeaj në kërkim të kandidatëve për kryetar bashkie

16:22 22/03/2023

3 skenarët e propozuar nga deputetët, në njërin prej tyre propozohet të mos ketë kandidat për kreun e bashkisë

Gjetja e kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet lokale të 14 Majit është një tjetër sfidë për PD e drejtuar nga Enkelejd Alibeaj, pasi afati për të dorëzuar listat në KQZ skadon më mesnatën e 26 Marsit.

Në mbledhjet e zhvilluara me grupin parlamentar dhe strukturat e tjera që njihet prej Alibeajt, janë bërë tre propozime për mënyrën se si PD me logo legjitime do të shkojë në garën për 61 bashkitë e vendit.

Disa prej deputetëve kanë propozuar që në zgjedhjet 14 Majit të kandidojnë vetëm me anëtarët e këshillave, pa vendosur kandidat për kryetar bashkie, duke i lënë hapësirë në këtë mënyrë kandidatëve të primareve garojnë nën siglën e koalicionit “Bashkë Fitojmë”.

Propozimi i dytë është që të vendosen kandidatë vetëëm në disa prej bashkive. Ndërsa i treti, i cili mbështetet fuqimisht nga Alibeaj dhe deputetet që mendojnë si ai, është kandidimi në të 61 njësitë vendore.

Deputetët që kanë bërë dy propozimet e para argumentojnë se PD duhet të shkojë në zgjedhje me këto skenarë pasi nga takimet në terren kanë konstatuar se pjesa më e madhe e demokratë kërkon votimin e emrave të dala nga primaret.

Alibeaj u ka kërkuar deputetëve që të propozojnë emra për kandidatë për kryetar bashkie, ndërsa në shumicën e bashkive janë dorëzuar listat që do të marrin pjesë në garën për këshillat bashkiak.

Edhe pse është Kryesia ajo që jep fjalën e fundit se si PD e Alibeajt do të shkojnë në zgjedhje, burime për Klan News konfirmojnë se deputetë mund të shkojnë drejt një votimi për të zgjedhur se cili skenar do të jetë më i përshtatshëm për të garuar në zgjedhjet e 14 majit, në një kohë që PD vijon të jetë e përçarë.

Pavarësisht debateve brenda PD, Alibeaj deri më tani ka publikuar 17 emrat e kandidatëve për kryetar bashkie.

Kandidatët e Alibeajt:

Bashkia e Vaut të Dejës- Klomentina Drini

Bashkia Patos- Pranvera Rizai

Bashkia Mallakastër- Agron Kapllanaj

Bashkia Dibër- Naim Gazidede

Bashkia Krujë- Sabah Sheta

Bashkia Lezhë- Sandër Marku

Bashkia Kamzë- Bilbil Bajraktari

Bashkia Kuçovë- Ilirjan Koxhaj

Bashkia Poliçan- Florian Qamo

Bashkia Dimal- Dritan Sula

Bashkia Kurbin- Genc Doçi

Bashkia Fier- Eriselda Zotaj Çelaj

Bashkia Sarandë- Skender Muço

Bashkia Vorë- Ibrahim Bruka

15.bashkia Librazhd- Bujar Vreto

Bashkia Korçë, Gjergj Gjata

Mirditë (I pazyrtarizuar), Mark Ruçi.

Klan News