Alibeaj: Në pritje të qëndrimit të mazhorancës ku presidenti të zgjidhet në tre raundet e para, propozimi të jetë i opozitës

Shpërndaje







18:02 16/05/2022

Nga oborri i Kuvendit, pas dështimit të raundit të parë për zgjedhjen e presidentit, Enkelejd Alibeaj është shprehur se mazhoranca nuk e ka legjitimitetin për ta zgjedhur.

Gjatë fjalës së tij, Alibeaj ka thënë sërish se opozita kërkon që propozimi për kandidaturat të jetë i tyre.

Enkelejd Alibeaj: Ne bëmë detyrimin tonë, të merrnim pjesë në proces. Arsyetimi është fare i thjeshtë, kjo maxhorancë nuk e ka legjitimitetin për të zgjedhur presidentin për të gjitha arsyet që tashmë janë thënë, për më tepër për të dhënë një arsye për të dhënë një president neutral mbi palët. Qëndrimi ynë është i qartë, ne kemi bërë një deklaratë, të çuar tashmë zyrtarisht maxhorancës me një logjikë të thjeshtë: Nëse duam të zgjedhim presidentin e të gjithë shqiptarëve, duhet të jetë konsensual. Presidenti të zgjidhet në 3 raundet e para. Kemi qenë në pritje të qëndrimit të maxhorancës, ku të zgjidhet në tre raundet e para, ku propozimi të jetë i yni.Pra propozimi duhet të jetë i opozitës. Nuk do të duhet që presidenti të zgjidhet në raundin e katërt dhe të pestë sepse zgjidhet me 71 vota që i kanë vjedhur. Ky proces i propozuar nga ne është i hapur për diskutime. Një nga kërkesat që unë e kam thënë, të mos bëhet një proces i dhomave të errëta. Në sytë e publikut me karta të hapura sepse siç e thashë të jetë jo president pallati, por shqiptarësh./tvklan.al