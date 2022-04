Alibeaj: Nuk ka bashkim me procese të njëanshme, të mos ketë përjashtime në procesin e organizimit

20:32 12/04/2022

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeaj, ka folur për mediat pas mbledhjes që u zhvillua këtë të martë në selinë blu. Alibeaj u shpreh se shumica e deputetëve të PD kanë konstatuar se një proces i njëanshëm nuk të çon drejt bashkimit, ndërsa duhet të realizohet një proces organizimi i përbashkët ku e gjithë anëtarësia të përfshihet dhe të mos ketë përjashtime.

“Vura re me kënaqësi që shumica dërrmuese e kolegëve të mi, e deputetëve të PD konstatuan disa gjëra të thjeshta që shkojnë drejt asaj që është lëvizja për të arritur tek bashkimi. E para një proces i njëanshëm nuk të çon në bashkim. Konstatimi i dytë i thënë në mënyrë shumice dërrmuese të cilët ofruan si zgjidhje në të mirë të demokratëve, në të mirë të bashkimit, një bashkim që do duhet të realizohet në bazë të një procesi organizimi të përbashkët ku e gjithë anëtarësia të përfshihet dhe të mos ketë përjashtime. Kjo u tha disa herë nga deputetët”, u shpreh ai.

Alibeaj paralajmëroi se ditën e nesërme të gjithë deputetët do të dërgojnë në mënyrë të shtjelluar propozimet e veta për zgjidhjen e krizës në PD. Kryetari i grupit parlamentar të PD tha se deputetët thanë që të mos ketë procese të nxituara. Alibeaj u shpreh se pati edhe propozime për një kongres pajtimi.

“Pati edhe modalitete për një kongres bashkim, pajtimi. Kjo ishte zgjidhja finale e sotme. Dy pika janë ato që u rrahën dhe konverguan. E para ç’është bërë tani është e njëanshme dhe e padobishme për PD dhe projeksionin e përballjes së zgjedhjeve të ardhshme. E dyta, një proces i përbashkët i certifikuar me garanci zgjedhjesh që fillojnë nga baza dhe vazhdojnë lart”, u shpreh Alibeaj.

Sa i përket ankimimit që i ka bërë vendimit që njihte Kuvendin e 11 Dhjetorit, Alibeaj tha: Unë besoj që ankimi është mjet që nuk bën gjë tjetër veçse e çon dhe e zgjidh çështjen në gjykatë. Besoj që një parti që synon qeverisjen kurrsesi nuk mund ti japë shërbim njerëzve dhe të mos thotë respektojmë gjykatat. Kur të flasë gjykata me vendim të prerë unë dhe gjithë të tjerët do të heshtim.

Ndër të tjera, Alibeaj tha se Berisha nuk është anëtar i grupit parlamentar të PD.

“E kam sqaruar. Sa herë të më pyesni, po ua them përsëri. Grupi parlamentar është grupi që është regjistruar pa Sali Berishën anëtar të tij. Arsyet i dini fare mirë, janë të qarta kudo. Nuk është ideja këtu se ç’bëhet me fatin e individit, por me fatin e PD”, u shpreh Alibeaj./tvklan.al