Alibeaj prezanton platformën për bashkim: Proceset e njëanshme nuk i shërbejnë PD

11:23 16/04/2022

Kryetari i grupit parlamentar të PD, Enkelejd Alibeaj ka propozuar një platformë me disa pika në emër të bashkimit të demokratëve dhe këtë të shtunë, ai ka mbajtur një konferencë për shtyp për ta prezantuar atë.

Janë të paktën 5 pika për të cilat, Alibeaj thotë se janë dakord 31 deputetë të grupit parlamentar. Në platformën që lexoi Alibeaj, kërkohet që të shmanget gjuha e urrejtjes, përçarjes dhe fyerjes mes demokratëve.

Alibeaj propozoi që grupi parlamentar të ngrejë një grup pune të përbashkët për hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të planit të detajuar për realizimin e bashkimit të partisë. Në fund thuhet se zbatimi i këtij plani administrohet tërësisht në qendër nga grupi parlamentar, kurse në nivel dege dhe ne nivel grupseksioni, realizohet nga grupe pune të përbashkëta të monitoruara nga grupi parlamentar.

Alibeaj tha se ka patur edhe propozime shtesë nga deputetët. Po ashtu ai u shpreh para gazetarëve se këtë qëndrim do ua bëjë me dije anëtarëve të Kryesisë, Kolegjit të Kryetarëve dhe Këshillit Kombëtar të PD.

“Është koha që çdo deputet të shohë përtej interesit të tij, duke iu bashkuar shumicës së grupit parlamentar në këtë qëndrim përbashkues të demokratëve”, tha Alibeaj.

“Kjo është platformë parimesh e diskutuar dhe konkluduar nga shumica dërrmuese e deputetëve që iu adresohet bazës së demokratëve. Është detyrim politik dhe moral i kujtdo që tua bëjë këtë shërbim atyre. Bashkimi është një vlerë që të gjithë demokratët e duan”, shtoi Alibeaj.

Sa i përket Sali Berishës, Alibeaj përsëriti se “nuk ka qenë pjesë e grupit parlamentar, sipas rregullave statutore dhe të rregullores së Kuvendit kur legjislatura ka filluar dhe grupet parlamentare janë konstituar”.

Gjatë konferencës Alibeaj u pyet edhe nëse synon postin e kryetarit të PD. “Më e rëndësishme në një parti politike është bashkimi i njerëzve. Idhujtaria, individualizmi, nuk kanë vend. Besoj që jam i qartë”, tha ai.

Sa i përket zgjedhjes së Presidentit, Alibeaj u shpreh: Është një çështje tjetër, ka një axhendë tjetër parlamentare. E vetmja gjë që mund të them sot është do të jetë kolegjialiteti. Grupi parlamentar vepron dhe duhet të veprojë si një i tërë. Jo vetëm do të konsultohet, do të marrë vendime për çdo çështje siç është munduar deri tani.

Cilat janë pikat e platformës për bashkimin e demokratëve

Aplikimi i parimeve të mëposhtme në vlerësimin ne deputetëve të Grupit Parlamentar të PD sjell ndërprerjen e menjëhershme të konfliktit të brendshëm dhe i hap rrugë bashkimit të demokratëve, që është interesi i vetëm politik dhe elektoral i Partisë Demokratike të Shqipërisë.

1. Grupi Parlamentar i PD apelon me forcë për shmangien e gjuhës së urrejtjes, shantazhit, përçarjes, fyerjes dhe arrogancës mes demokratëve dhe i bën thirrje secilit anëtar të Partisë të reflektojë dhe të heq dorë nga çdo pozicionim i deritanishëm përçarës mes demokratëve.

2. Anulohet çdo proces i njëanshëm riorganizimi apo ngritje të strukturave lokale të partisë, apo mbledhje të strukturave qendrore të partisë, duke e shtyrë në një kohë të përshtatshme që përcaktohet në përputhje me rregullat e caktuara në këtë dokument.

3. Grupi Parlamentar ngre një grupi pune të përbashkët për hartimin dhe ndjekjen e zbatimit të planit të detajuar për realizimin e bashkimit të partisë (nga baza në qendër). Grupi i Punës propozon rregullat dhe kalendarin e procesit, si dhe planin e detajuar të riorganizimit të strukturave të partisë nga poshtë-lart, të cilat miratohen në një mbledhje të posaçme të Grupit Parlamentar. Vendimet e grupit të punës merren me konsensus.

4.Grupi i Punës i ngritur nga Grupi Parlamentar përcakton strukturat zbatuese të këtij plani ribashkimi. Zbatimi i këtij plani administrohet tërësisht në qendër nga GPPD, kurse në nivel dege dhe në nivel grupseksioni, realizohet nga grupe pune të përbashkëta të monitoruara nga GPPD.

Hapi 1: Certifikimi i anëtarsisë aktuale, dhe paralelisht me këtë të realizohet hapja dhe pasurimi i anëtarësisë me përfaqësues nga cdo shtresë e shoqërisë që ideologjikisht janë afër vlerave dhe programit të PD. Duhet të përcaktohen kritere dhe procedurë e qartë e identifikimit dhe anëtarësimit.



Hapi 2: Fillimi i procesit të zgjedhjeve në nivel seksioni, grupseksioni dhe dege. Grupi i punës të shërbejë si filtër i kandidaturave për secilin nivel. Në raste mosmarrëveshjesh, çështja zgjidhet nga GPPD.



5. Grupi Parlamentar duhet të ngrejë grupe pune për nisjen e një fushate ndërgjegjësuese në bazë me qëllim bashkimin mes demokratëve, si dhe përgatitjen e partisë për zgjedhjet e ardhshme lokale.

