Alibeaj: Tentativa për të shkuar drejt bashkimit me një grup pune të përbërë nga instancat e PD-së

Shpërndaje







22:55 23/03/2022

Pas mbledhjes së Kryesisë së Partisë Demokratike dhe bërjes publike të qëndrimeve të mbajtura, kryetari i komanduar i PD-së, Enkelejd Alibeaj ka dhënë një deklaratë për mediat ku është shprehur se qëllimi i kryesor do të jetë bashkimi i demokratëve nëpërmjet negociatave.

Enkelejd Alibeaj: Sigurisht kjo është një shenjë tjetër e ngritjes në nivelin e përgjegjësisë dhe delikatesës së momentit, me këtë përvuajtje të asaj që është një ndër synimet e kërkuara nga demokratët, bashkimi për të mirën e demokratëve duke hequr dorë nga gjuha e urrejtjes, si mënyra e vetme për të bashkuar demokratët dhe përtej demokratëve. Me mirëkuptim të ecim para. Besoj që e tregon gjithçka vendimi i sotëm. Është një hap i parë drejt negociatës, tentativave të mira për të shkuar drejt bashkimit. Një grup pune, i përbërë nga të gjitha instancat e partisë, Grupi Parlamentar, Kryesia, Kolegji i Kryetarëve, ata të cilët me barrën e madhe për këtë lloj bashkimi, të çojnë në këtë grup. Është ngarkuar kryetari i komanduar që në këtë rast jam unë që do të përcaktojë dhe emrat përkatës të anëtarëve, sigurisht presim sinjalin e parë të kësaj rruge. Është gjithçka e qartë./tvklan.al