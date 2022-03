Alibeaj: Vendimi i gjykatës, i paligjshëm

17:02 25/03/2022

Kryetari i komanduar i PD-së, Enkelejd Alibeaj, ripërsëriti edhe pas takimit me Sali Berishën se vendimi i gjykatës për të njohur statutin e Komisionit të Rithemelimit, është i paligjshëm.

Alibeaj u shpreh se vizita e Berishës ishte e paftuar. Ai përsëriti edhe njëherë që do të kallëzohet për shpërdorim detyre gjykatësi i çështjes dhe do të ketë një ankim ndaj vendimit.

“Vizitë e paftuar për të qenë i sinqertë. Daljen e vendimit që siç e shpreha më parë, e konfirmoj dhe tani është dhënë në shkelje të plotë të ligjeve, fakteve dhe provave. Ligji nuk bazohet në asnjë prej dokumenteve reale që kjo parti ka depozituar në gjykatë. Kam autorizuar që PD të reagojë ndaj këtij vendimi të gjykatës. Së pari duke paraqitur kallëzim penal ndaj gjyqtarit dhe ankim ndaj këtij vendimi të paligjshëm. Ai vendim, me gjithë shkeljet që mbart brenda nuk është një vendim i formës së prerë. Do paraqitet ankim dhe do të jetë gjykata që do të vendosë përfundimisht vendimin përfundimtar”, tha Alibeaj./tvklan.al