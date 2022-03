Alizoti del nga mbledhja e PD: Arrita të kuptoj që Basha nuk do të dorëhiqet

16:27 12/03/2022

Deputeti i Partisë Demokratike Tomorr Alizoti shpreh bindjen personale se kryedemokrati Lulzim Basha nuk do të largohet nga drejtimi i PD-së.

Alizoti u largua nga mbledhja e grupit parlamentar dhe tha për gazetarët se nga Basha nuk i artikulua fjala dorëheqje, por vetëm “një hap pas”.

“Një pjesë e madhe e grupit parlamentar është për dorëheqje, folën të gjithë në mënyrë ekselence, brilante. Unë thashë fjalët e mia. Thashë që të vish në 2022 dhe të gjesh një parti e cila më kujton Spaçin, kjo s’është parti politike më. Dhe nëse ne duam të jemi pjesë e Perëndimit, duhet të demokracia shqiptare të pranojë dorëheqjen, kushdo qoftë ai. Bëmë 2-3 orë bisede dhe mesa shikoj zotëria në fjalë ka përdorur një fjalë hap pas. Fjala dorëheqje është dorëheqje. Në fund fare arrija të kuptoj që ai nuk do të dorëhiqet. Sepse thotë do mbledh Kolegjin, do mbledh Kryesinë, do mbledh Këshillin. Dorëheqja në konceptin institucional është që njeriu mban përgjegjësi personale, e deklaron në grupin parlamentar, para mediave, para popullit, thotë unë marr përgjegjësitë dhe largohem. Kjo nuk ndodhi tani së fundmi dhe fatkeqësisht dua të them që kjo po shkon në një psikozoë. Kjo s’është parti politike më, dhe duhet që një njeri të marri përgjegjësi njerëzore dhe të hapi krahun kushdo qoftë ai, të marri frymë një parti”, u shpreh Alizoti. /tvklan.al