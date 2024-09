Izraeli është i fuqishëm teknikisht, por sot është i dobët politikisht, sipas Tomor Alizotit. I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alizoti thotë se problemi i Izraelit në rajon është se duhet të krijojë marrëdhënie të fuqishme me Arabinë Saudite.

Tomor Alizoti: Izraeli duhet të fitojë politikisht, që do të thotë, çështjet politike nuk zgjidhen me ushtri dhe me teknikë. Çështja e Izraelit është politike. Problemi i Izraelit në rajon është se Izraeli duhet të krijojë marrëdhënie të fuqishme me Arabinë Saudite.

Bombardimet në Gaza, gjithë ata njerëz të vdekur nuk i prodhojnë mbështetje. Izraeli është i fuqishëm teknikisht, por sot është i dobët politikisht. Hamasi është vështirë të shkatërrohet sepse është ideologji. Izraeli ka ndërhyrë dhe do të ndërhyjë në Liban. Libani është i vakët, nuk e rrezikon Izraelin.

Hezbollahu, trupë guerrile që e lodhin dhe e ngacmojnë Izraelin. 2 vende që janë të rëndësishme në atë zonë që është Irani, Egjipti, disi dhe Turqia. Por Turqia ka pozicion tjetër. Irani e sulmon Izraelin nëpërmjet Hezbollahut dhe Hamasit, por Izraeli e ka taktikën që këto vende t’i neutralizojë dhe nuk janë të dëmshme. Megjithatë ata ka disa kohë që e lodhin Izraelin.

/tvklan.al