Alizoti me tone të forta për situatën në PD: Nuk ka ideologji, është në krizë identiteti

23:25 21/12/2021

Deputeti i Partisë Demokratike, Tomor Alizoti ka qëndruar neutral në krizën brenda PD-së. Në një intervistë në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alizoti edhe sot ritheksoi senë këtë krizë nuk është as me Bashën e as me Berishën, por me PD-në.

“Dy Kuvendet zyrtarizuan dy pozicionet ose bënë institucione dy Partitë Demokratike. Situata është bërë shumë kaotike dhe unë që në fillim e kam thënë mendimin tim. Kur ka betejë brenda një familje, nuk është e zgjuar të thuash me kë je. PD ka vlerë si familje, në këtë situatë kaotike unë jam me PD nuk mund të jem me dy individë”, tha ai.

Më tej deputeti u shpreh se partitë shqiptarë nuk kanë institucione dhe për këtë ndjen keqardhje.

“Partitë në Shqipëri dhe PD nuk janë parti institucionale, nuk kanë institucione se në kohë krizash hynë në lojë institucionet dhe zgjidhin krizat. Janë parti lidershipi. Këtu ka një luftë midis lidershipeve”, u shpreh ligjvënësi.

Alizoti më tej tha se Partia Demokratike është krizë identiteti dhe ta se nuk ka më as ideologji dhe nuk është as e djathë.

“PD do vinte në këtë krizë, siç mund të vijë nesër PS por është në pushtet dhe nuk po e ndien. PD është në krizë identiteti, është e lidhur me liderin me Berishën. Nuk ka më asnjë ideologji, është e djathtë. Vijimësia është Basha, i cili nuk ka ka këtë timbër, këtë sharmë siç e ka Berisha”, shtoi ai.

Deputeti shtoi se pjesa më e madhe e demokratëve nuk janë as me Bashën e as me Berishën.

“Nëse Kriza e PD do përfundojë në gjykatë, kriza politike nuk zgjidhet në gjykatë. Pjesa më e madhe në PD është e heshtur dhe unë mendoj se ata nuk janë as me Bashën dhe as me Berishën”, përfundoi Alizoti./tvklan.al