Alketa Vejsiu: Do përjashtoheni në rastet se... - Tv Klan

Alketa Vejsiu: Do përjashtoheni në rastet se…

21:39 29/11/2021

Fotot e publikuara në Instagram mes Frankos dhe Kleonës në një takim jashtë rregullores së programit.

Franko: Ne kemi një shoqe të përbashkët, ne këtu jemi për fronistet jo për njëri-tjetrin. Nuk e dinim që ishte problem.

Kleona: Nuk ishte takim romantik, jemi me shoqen tonë të përbashkët. Nuk e kemi menduar si gjë të keqe.

Liljana: Këto daljet janë bërë masive, duhet të merren masat.

Alketa Vejsiu: Do të keni kujdes, sepse do të kemi një paralajmërim për përjashtim sot për ata që janë gjendur në një situatë si kjo. Do kemi dhe përjashtime publike. /tvklan.al