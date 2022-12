Alketa Vejsiu: Vera Grabocka dhe Timo Flloko i kanë dhënë frymëzim vallëzimit të vërtetë të dashurisë

00:04 27/12/2022

Në mbyllje të finales së Dance Albania të edicionit të 7 në Tv Klan, moderatorja e spektaklit i ka dedikuar fjalë të ndjera Vera Grabockës dhe Timo Fllokos, të cilët i kanë dhënë frymëzim vallëzimit të vërtetë të dashurisë në jetë.

Alketa nuk harron të përmendë edhe vitet e gjata të bashkëpunimit me Vera Grabockën në spektaklet e Tv Klan, të cilat i konsideron si “historinë më të gjatë të dashurisë në ekrane”.

“Unë dua t’i bie shkurt në fakt se më kanë dhënë shumë minutazh sot dhe e kam tepruar, kështu që dua ta anonçoj menjëherë fitoren dhe që mos lodheni fare duke brohoritur, këtë kupë e fiton Vera Grabocka bashkë me Timo Fllokon, të cilët i kanë dhënë frymëzim edhe shpirt vallëzimit të vërtetë të dashurisë që ndodh në jetë. Pastaj në skenë Fllokos ia mora unë se nuk ka një histori më të gjatë dashurie në ekranet shqiptare se ajo që kemi ne të dyja Vera. Kjo “faleminderit Vera”më është bërë hit, kështu që e kam të ndaluar ta them, kështu që unë ty sot nuk të falenderoj, të them thjesht që të dua përgjithmonë. E di që dhe ju të tre e doni shumë”, u shpreh Alketa Vejsiu.

Edicionin e 7 të Dance Albania në Tv Klan e fitoi Adelina Tahiri. /tvklan.al