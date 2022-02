Alonso optimist për sezonin e ri

23:56 22/02/2022

Dy herë kampioni i botës mendon se rregullat e reja do të ndikojnë në performancën e makinave alpine

Dy herë kampioni i botës Fernando Alonso është optimist për sezonin e ri të “Formula 1”. Spanjolli shpreson që rregullat e reja që do të aplikohen në sezonin 2022, mund të bëjnë që skuderia e tij Alpin të luftojë për titullin kampion.

Piloti 40vjeçar u rikthye që të garojë në “Formula 1” vitin e shkuar, duke firmosur me “Renault”, me të cilën fitoi dy tituj në 2005 dhe 2006. Referuar rregullave të reja, makinat kanë një dizajn të ri, me qëllim që të jenë më të shpejta. Gjithashtu, parakalimet në pistë do të jenë më të shumta.

“Ky është viti im i dytë me Alpine dhe po, jam më shumë optimist se sa vitin e shkuar, ndoshta sepse rregullat e reja më japin shpresë se çdo gjë mund të ndryshojë. E gjithashtu mund të jemi kompetitivë që nga gara e parë, kështu që jam optimist dhe me besim. Mendoj se skuderia ka bërë një punë të mirë me makinën dhe ne jemi gati për kampionatin”.

Gara e fundit e fituar e skuderisë Alpin ishte në Hungari, ndërsa dolën të pestët në renditjen e konstruktorëve për herë të tretë radhazi. Pavarësisht optimizmit, Alonso dhe skuderia e tij e dinë se konkurrenca do të jetë e fortë.

