Alonso qëndron te Leverkusen

23:20 13/02/2024

Drejtori sportiv është i sigurtë për të ardhmen e trajnerit

Edhe pse emri i tij përflitet në shumë skuadra, Xabi Alonso pritet të qëndrojë te Bayer Leverkusen. Për këtë është i sigurt drejtori sportiv, Simon Rolfes, i cili tregoi edhe arsyet pse Alonso nuk do të largohet.

Simon Rolfes: Jam i bindur që do të qëndrojë me ne dhe sezonin e ardhshëm. Një gjë është kontrata dhe diçka tjetër se si ndjehet këtu, si në një familje. Ai e di atë që ka, një ekip të mirë që mund të fitojë edhe sezonin tjetër, pasi nuk do të ketë ndryshime të mëdha në grupin e lojtarëve.

Xabi Alonso është nën kontratë deri në 30 Qershor të 2026 me Bayer Levekusen. Ekipi i Aspirinave kryeson renditjen në Bundesliga 1 ku ndodhet 5 pikë larg rivalit kryesor Bayern Munchen.

Leverkusen është në garë edhe në Europa League dhe Kupën e Gjermanisë.

