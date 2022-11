Alqi Bllako nën hetim edhe për Elbasanin

Shpërndaje







20:47 15/11/2022

Ish-deputeti socialist Alqi Bllako është nën hetim edhe për inceneratorin e Elbasanit, përveç atij të Fierit.

Bllako, i cili aktualisht është në qeli në lidhje me hetimet për inceneratorin e Fierit, po hetohet nga SPAK edhe për atë të Elbasanit, raporton gazetarja e Tv Klan, Bleona Metushi.

Alqi Bllako dyshohet se ka shpërdoruar detyrën edhe për inceneratorin e Fierit, në bashkëpunim me ish-ministrin e Mjedisit, Lefter Koka, edhe ky i fundit gjithashtu në qeli.

Pyetje: Cilat janë të rejat që kanë sjellë hetimet për inceneratorin e Elbasanit?

Gazetarja Bleona Metushi: Prokuroria e Posaçme është drejt përfundimit për hetimet në dosjen e inceneratorit për koncesionin e Elbasanit dhe pritet që në vijim të ketë edhe një kërkesë për të gjykuar ish-ministrin Lefter Koka, disa zyrtarë të tjerë por edhe dy biznesmenët Stela Gugallja dhe Klodian Zoto për dyshimet e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës por edhe pastrimit të parave. Por përfundimi dhe mbyllja e hetimeve për këtë dosje duket se do të marrë nën përgjegjësi penale edhe ish-deputetin socialist Alqi Bllako, i cili deri më tani ishte hetuar nga Prokuroria e Posaçme inceneratorin e Fierit. SPAK thotë se verifikimet dhe hetimet të cilat janë kryer deri më tani kanë treguar që Bllako me anëtarët e tjerë të Komisionit të Dhënies së Koncesionit të inceneratorit të Elbasanit në bashkëpunim edhe me ish-ministrin e Mjedisit Lefter Koka kanë shpërdoruar detyrën në dhënien e këtij koncesioni dhe shpalljen e kompanive fituese. Hetimet shtesë por edhe bashkimi i procedimeve penale ishte dhe një argumentet e SPAK përballë Gjykatës së Apelit e cila kërkoi burg të Alqi Bllakos, kërkesë e cila edhe ju pranua. Ndërkohë, për mbylljen e këtyre hetimeve gjithashtu ka nxjerrë edhe emra dhe persona të tjerë të cilët sipas Prokurorisë së Posaçme duhet të merren nën përgjegjësi penale për këtë koncesion në bashkëpunim, thotë Prokuroria e Posaçme, me Klodian Zoton dhe Stella Gugallen, dy biznesmenët e shpallur në kërkim që prej Dhjetorit të 2021, dyshohet se kanë bashkëpunuar edhe me shtetasin tjetër Mirel Mërtiri, të cilët akuzohen nga ana e Prokurorisë së Posaçme për korrupsion aktiv ndaj zyrtarëve për të siguruar më tej fitimin e koncesionit të Elbasanit.

Tv Klan