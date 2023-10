Amadea dhe Haris janë çifti i parë finalist, por fillimisht duhet të përballen me një sfidë!

23:02 29/10/2023

Amadea dhe Haris janë finalistët e parë të Love Island Albania. Ata tani duhet të përballen me një sfidë. Ata do t’i bëjnë pyetje njëri-tjetrit dhe nëse përgjigja e partnerit nuk i pëlqejnë duhet ta godasin me grusht.

Pyetjet me të cilat u sfiduan ata:

Amadea: Çfarë ushqimi nuk e konsumoj dot unë?

Haris: Mishin

Haris nuk e gjen pyetjen Amadea dhe e godet.

Amadea: Si është endrra ime për propozim për martesë?

Haris: Në rërë me qirinj.

Amadea: Çfarë më eksiton mua më shumë kur më prek ti?

Haris: Kur të puthi tek qafa.

Haris: Sa i gjatë jam, sa kilogram dhe numrin e këmbës?

Amadea: Është 189 cm, 70 kilogram dhe numri këmbës 45.

Haris: Në çfarë pozicioni flej zakonisht?

Amadea: Me shpinë.

Haris: Më pëlqen më shumë seks apo paralojë?

Amadea: Më ka thënë që i pëlqen një vajzë kur i bën pak të vështirën./Love Island Albania