Amadea dhe Harris janë ndarë? Autori i “Love Island Albania” vendos pikat mbi “i”

18:42 15/11/2023

I ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, për të folur rreth programit të dashurisë “Love Island Albania”, është Albert Dumani.

Ai është producenti dhe autori i këtij ‘realit show’, e përreth 2 muaj ka jetuar në Palasë, duke qenë afër ishullorëve.

Teksa fliste për eksperiencën e tij, Dumani u ndal edhe tek thashethemet që ishin përhapur nëpër portale, për ndarjen e çiftit finalist, Amadea dhe Harris.

Producenti i hedh poshtë këto lajme dhe thotë se të dy ata vazhdojnë të jenë bashkë, e të kenë komunikim me njëri-tjetrin.

Albert Dumani: Çifti tjetër është Harris dhe Amadea.

Rudina Magjistari: Këta sikur, nëpër portale kanë dalë fjalë sikur nuk janë më bashkë. Si është e vërteta?

Albert Dumani: Kanë hequr disa foto, por gjithsesi ata vazhdojnë të jenë bashkë, kanë komunikim. Ndoshta kanë dalë dhe fjalë sepse Harris u largua, ka ikur në Angli të premten. Ka disa ditë.

Rudina Magjistari: Sepse ishin çift shumë simpatik të dy.

Albert Dumani: Këto ishin çifti më…

Rudina Magjistari: Domethënë ti paske bërë tifo më duket për këta të dy apo jo?

Albert Dumani: Po më pëlqenin, më pëlqenin si çift sepse ishin si dy adoleshent të dashuruar. Rrinin gjithmonë bashkë. Amadea ishte në fillim pak xheloze, Harrisi e donte vërtetë. Ishin shumë të këndshëm bashkë. Më pëlqente kimia që kishin me njëri-tjetrin. Unë besoj që ata po vazhdojnë me njëri-tjetrin, nuk është e vërtetë që janë ndarë. Thjesht kanë hequr disa foto që të afërm… Sepse ndodh që kur ata ishin brenda në vil, ‘Instagram’-et menaxhoheshin nga persona të familjes, kështu që thjesht kanë hequr disa foto që ndoshta nuk janë mirë. Por që kanë akoma lidhje me njëri-tjetrin. Unë kam folur madje dhe me Harrisin, folëm sot. Kështu që, thjesht ai ka vajtur në Angli që të shikojë pak, se do të vazhdojë karrierën si boksier. Amadea është e vetmja…

Rudina Magjistari: Ajo nuk do të shkojë atje? Nuk kanë bërë plane për t’u bashkuar?

Albert Dumani: Amadea tani… Ka aplikuar për vizë, që të marrë vizën britanike.

Rudina Magjistari: Po mirë, në rregull i paskan punët. Ja t’i themi këto detaje atëherë.

Albert Dumani: Po po, katër çiftet finaliste janë shumë në rregull.

Rudina Magjistari: Epo mirë, super. Shumë mirë atëherë. /tvklan.al