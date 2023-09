Amadea ‘shpërthen’ në lot pasi mëson që Haris do dalë në takim me një bombshell

20:28 27/09/2023

Mesazhi që vjen në telefonin e Haris do të mërzisë sërish Amadean. Një bombshell do të vij në vilën e dashurisë por paraprakisht do të ketë një darkë romantike me Harisin.

Haris duket i lumtur por Amadea tregon që është mërzitur shumë.

Amadea: Më la vetëm.

Haris merr kohën e tij që të bëhët gati për takimin me bombshell. Por nga ana tjetër Amadea rri vetëm dhe qan për këtë takim që do zhvillohet.

Vajzat e mbështesin dhe është Xhoana ajo që i thotë Amdeas: Harisi nuk të ndërron ty, e kemi provokuar unë dhe Arlindi në të gjitha mënyrat.

