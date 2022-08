Amaneti – Episodi 439

15:30 06/08/2022

Xhanan kërkon të takojë Zijanë në mënyrë që ta manipulojë përsëri atë, por kësaj rradhë ajo do të ndeshet me zemrërimin e tij.

Çfarë do të ndodhë me Xhananin pas përballjes me djalin e saj?