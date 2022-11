Amaneti – Episodi 530

15:30 21/11/2022

Sulltana shkon të kërkojë doren e Dujgusë për Aliun.

Por a do të jetë dakort ky i fundit?

Pasi Seher flet me Firatin, vendos t’i japë një mundësi tjetër Jamanit.

Çfarë do të ndodhë me Seherin kësaj here?