“Amanetin nuk e tret dheu”, motrat vijnë me premtimin e pathyeshëm në 90-vjetorin e nënës së tyre

14:43 20/03/2022

Suzana dhe Irma janë motra që kanë ardhur nga anembanë botës vetëm për të uruar nënën e tyre, Diturinë në këtë 90-vjetor të sajin dhe për t’i dhënë një premtim. Më herët, në “Ka Një Mesazh Për Ty”, vajzat rrëfyen historinë e dhimbshme të familjes së tyre, ndërsa tashmë meraku i vetëm që kanë është mamaja dhe motra invalide. Suzana, e cila jeton në Amerikë, dëshiron t’i marrë të dyja me vete për të jetuar me të, ndaj dhe ka peshën më të madhe për t’i bërë kërkesën publikisht në “E diela shqiptare”në Tv Klan.

Ardit Gjebrea: Cili është meraku i mamasë?

Suzana: Motra.

Irma: Edhe mua ma ka thënë sepse unë isha ajo që i bëra dokumentat tani për vizën dhe më thoshte që “i doli viza, por jo në azile do përfundojë”. Ne prandaj kemi ardhur më shumë, t’i urojmë ditëlindjen, por dhe t’i premtojmë publikisht.

Ardit Gjebrea: Ka ditëlindjen mamaja?

Irma: Po.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç mbush?

Irma: Bën 90 vjeç.

Suzana: Unë dua t’i kërkoj që, se ajo thotë “nuk vij më me ty” dhe unë e di që ajo mbush 90 vjeç dhe për të është e vështirë të udhëtojë e të vijë me mua në Amerikë, por tani do marr motrën dhe nuk dua ta lë atë vetëm, dua që të vijë me mua dhe t’i premtoj, se e ka merak, thotë “e kam varrin te babi” se e ka lënë vendin atje dhe do i premtoj që kur të vijë dita të ikë nga kjo botë, unë do ta sjell, amanetin nuk e tret dheu./tvklan.al