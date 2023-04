Ambasada amerikane në Prishtinë: Zgjedhjet në veri në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore të Kosovës

21:45 23/04/2023

Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se zgjedhjet e së dielës në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe ishin në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe ligjore të Kosovës.

Në një komunikatë të lëshuar nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se “mbështesim një demokraci të larmishme, gjithëpërfshirëse, shumetnike në Kosovë dhe zgjedhjet që e mbështesin atë. Na vjen keq që jo të gjitha partitë shfrytëzuan të drejtën e tyre demokratike për të marrë pjesë në zgjedhjet e sotme. Pjesëmarrja në zgjedhje ndihmon për t’u siguruar që udhëheqësit janë përfaqësues të popullsisë së cilës i shërbejnë. Votimi është një liri thelbësore shoqërive demokratike”, thuhet në komunikatë.

The United States notes that four mayoral elections and two municipal assembly elections took place in the Kosovan municipalities on April 23, 2023, consistent with Kosovo’s constitutional and legal requirements.

