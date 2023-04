Ambasada amerikane në Shqipëri: Sot vetëm 3 vende bosh në Gjykatën e Lartë, më pak çështje të mbetura

13:00 03/04/2023

Përmes një postimi në faqen zyrtare në Twitter, ambasada amerikane në Tiranë ka theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për punën e Këshillit të Lartë Gjyqësor.

Sipas ambasadës, nga 35 mijë çështje që ishin në Gjykatën e Lartë në Korrik të 2020-ës, projekti i financuar nga SHBA ka mundësuar përpunimin e 8200 dosjeve të mbetura.

Sa i takon numrit të anëtarëve të Gjykatës së Lartë, ambasada e vlerëson pozitivisht plotësimin e vendeve vakante.

“Në vitin 2019, Gjykata e Lartë kishte një gjyqtar nga 19 vende. Sot janë 16 anëtarë dhe vetëm 3 vende të paplotësuara. Në korrik 2020, Gjykata e Lartë kishte një grumbull prej afro 35,000 çështjesh. Që nga prilli 2021, projekti për uljen e çështjeve i financuar nga SHBA ka përpunuar mbi 8,200 çështje të mbetura – dhe Gjykata e Lartë u ka dhënë zgjidhje 5,200 prej tyre. Duhet bërë më shumë. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojë të mbështesë Këshillin e Lartë Gjyqësor teksa ai plotëson vendet vakante të mbetura në Gjykatën e Lartë dhe të mbështesë përpjekjet më të mëdha për të pakësuar numrin e çështjeve të mbetura. Shqiptarët meritojnë drejtësi të shpejtë, të vërtetë”, thuhet në videon e postuar./tvklan.al

1/3 In 2019, the High Court had only one judge out of 19 seats. Today, there are 16 members with only three vacancies. pic.twitter.com/JcmYgibkII