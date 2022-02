Ambasada amerikane zbulon logon e marrëdhënieve SHBA-Shqipëri

16:19 03/02/2022

Yuri Kim: Kemi ecur shumë së bashku, mirëpresim arritjet që do të vijnë

Në kuadër të 100-vjetorit të marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ambasadorja e SHBA, Yuri Kim ka prezantuar logon që do të jetë i pranishëm në çdo event zyrtar për të festuar gjatë vitit këtë datë të rëndësishme.

(2/2) Here’s to another 100 years as Albania and the United States move forward together! #KrahPerKrah pic.twitter.com/bNWPOFoA9p