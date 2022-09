Ambasada e Iranit, si qendër operative

19:37 19/09/2022

“Duhet mbrojtje kibernetike e fjalës së fundit”

Vendimi i qeverisë shqiptare për të ndërprerë marrëdheniet me Iranin ka tërhequr vëmendjen e mediave amerikane. I sapombërritur në Neë Jork për sesionin e radhës të punimeve të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara, Kryeministri Rama në nje intervistë për televizionin Neës Max, ku në panel ishte dhe Richard Grenell, ish i dërguari i SHBA për dialogun Kosovë-Serbi, ka shpjeguar arsyet e ketij vendimi.

“Kuptuam që ishte koha për të prerë çdo lloj marrëdhënieje me këtë regjim sepse aktualisht, nuk mund të lejonim më që ambasada të vazhdonte të ishte në mes të kryeqytetit e të punonte si qendër operative për të dëmtuar vendin tonë. ajo qe kemi nevojë tashmë është të përshpejtojmë të gjithë planet tona për të ndërtuar një mbrojtje kibernetike të fjalës së fundit të përgatitur që të tjerë do të vijnë sepse gjithkush e di që ky regjim është i angazhuar në këto lloj veprimtarish në mbarë botën dhe është mjaft shqetësuese që kjo ndodh, ndërkohë që reagimi i përbashkët i mbrojtjes ende nuk është aty ku duhet.”

I pyetur nëse edhe administrata Biden duhet të ndjekë shembullin e Shqipërisë duke ndërprerë marrëdheniet diplomatike me një vend ku vriten homoseksualët, gratë dhe që kryen sulme kibernetike kundër aleatëve të NATO-s, Rama rezervohet të japë një mendim të prerë duke qenë i vetëdijshëm për peshën që ka Shqipëria sa i takon vendimarrjes në aleancë.

“Nuk më takon mua të them. Natyrisht ne e dimë pozicionin tonë dhe e dimë që nuk është mbi shpatullat tona barra për të marrë vendime shumë të mëdha, por duke qenë se kemi jetuar në një regjim shumë të ngjashëm për vite të tëra, mund të them nga përvoja që të merresh në mënyrën e vendeve demokratike, me të tilla regjime, nuk më ngjan një vizion shumë largpamës.”

Kryeministri u pyet dhe për ndikimin e luftës së Ukrainës në Shqipëri. Edhe në këtë rast foli në pozitat e kryeministrit të një vendi ku as gazi rus dhe as propaganda ruse nuk kanë një ndikim me peshë, për të parën sepse varemi nga energjia hidrike dhe e dyta se shqiptarët, në përqindje dërrmuese besojnë tek Perëndimi dhe jo Lindja.

