“Mos lejo të tjerët të flasin për ty. Vota jote është vetëm e jotja. Voto pa frikë!”- është ky mesazhi në formë thirrjeje i Ambasadës amerikane në vend, teksa na ndajnë 4 ditë nga zgjedhjet parlamentare 2025.

Don’t let others speak for you. Your vote is yours alone. Vote without fear. pic.twitter.com/mw2R8rScs3