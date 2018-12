Ambasada e SHBA në Tiranë nesër do të jetë e mbyllur

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë do të jetë e mbyllur ditën e mërkurë në shenjë nderimi për Presidentin amerikan George H.W. Bush, që u nda nga jeta në moshën 94-vjeçare.

Në një njoftim në rrjetet sociale, ambasada amerikane njofton se të gjitha shërbimet konsullore të planifikuara për 5 Dhjetor, do të shtyhen një ditë më pas.

“Ambasada Amerikane në Tiranë do të jetë e mbyllur nesër, e mërkurë, 5 dhjetor, në nderim të Ditës Kombëtare të Zisë për Presidentin George H.W. Bush.

Do të rifillojmë punën si zakonisht të enjten, 6 dhjetor. Shërbimet konsullore nuk do të ofrohen të mërkurën, 5 dhjetor. Të gjitha takimet konsullore janë shtyrë për të premten, 7 dhjetor – ju lutemi të kontrolloni adresat tuaja të postës elektronike për më shumë informacion. Faleminderit“, thuhet në njoftimin e ambasadës së SHBA në Tiranë. /tvklan.al