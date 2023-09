Ambasada e SHBA: Nuk zgjedhim drejtuesit e Partive

Shpërndaje







15:13 21/09/2023

Situata në PD, Ambasada Amerikane: S’kemi ndryshuar qëndrim ndaj “Non-gratave”

Deklarata e Gazment Bardhit se ka kontaktuar me përfaqësues të SHBA për zgjedhjen e avokatit të Popullit, ka nxitur ambasadën amerikane të bëjë një reagim publik ku sqaron pozicionin e saj në këtë proces. Ndër të tjera, është distancuar nga debati i brendshëm se kush e kryeson grupin parlamentar dhe Partinë Demokratike.

“Shtetet e Bashkuara besojnë se institucionet demokratike funksionale, përfshi një opozitë, janë jetike për çdo demokraci të shëndetshme. Shtetet e Bashkuara takohen rregullisht me komisionet parlamentare në lidhje me legjislacion kyç, të tillë si ai për Avokatin e Popullit, i cili luan një rol të rëndësishëm në reformën në drejtësi. Nuk është roli i ambasadës që të zgjedhë se kush udhëheq partitë politike në Shqipëri.”

Ambasada e SHBA thotë se nuk ka ndryshuar qëndrim për ata që janë shpallur “non-grata”, duke përcjellë dhe një mesazh për bashkëpunëtorët.

“Gjithashtu, nuk e kemi ndryshuar pozicionin tonë në lidhje me individë të shpallur (non-grata) në Shqipëri dhe nxisim të gjithë aktorët që të shqyrtojnë me kujdes angazhimet e tyre me figura të tilla.”

Ndërkohë, delegacioni i Bashkimit Europian, ka mohuar bashkëpunimin me Gazment Bardhin për procesin e Avokatit të Popullit, por ka nxitur palët të bashkëpunojnë për një emër konsensual.