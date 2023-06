Ambasadorët e rinj përballë deputetëve

18:07 09/06/2023

Kandidatët nisin seancat dëgjimore në Komisionin e Punëve të Jashtme

Seanca e parë e dëgjesave në Kuvend me diplomatët e rinj nisi me tension. Shkak u bë pakënaqësia e kryetares së Komisionit Mimi Kodheli për vonesat në dërgimin e kandidaturave.

Mimi Kodheli: Ju lutem herë tjetër më shumë kohë të na jepni, mundësisht, brenda mundësive tuaja sigurisht.

Sekretari i përgjithshëm: Nuk e kemi caktuar ne kalendarin zonja kryetare.

Mimi Kodheli: Zoti sekretar i përgjithshëm, ky nuk është një vend që bëhet një debat midis jush dhe meje, se është një debat i pabarabartë.

Siparin e prezantimit para ligjvënësve e hapi zv/ministrja e Kulturës, Meri Kumbe, e cila është propozuar për të drejtuar diplomacinë shqiptare në Malin e Zi, për të cilën opozita kishte rezerva.

Tritan Shehu: Keni një lidhje 10-vjeçare të lidhur me marrëdhëniet ndërkombëtare. Shoh shumë pak njerëz që vijnë nga trupi diplomatik. Ju do shkoni ambasadore, keni menduar ndonjëherë a do të kërkoni zhvendosjen e ambasadës tonë ne Jerusalem?

Mimi Kodheli: Unë e ftoj zonjën Kumbe të përgjigjet atë çfarë i takon.

Raportimin në Kuvend e bënë dhe dy ish-deputetët e PS, Ervin Bushati i propozuar për në SHBA dhe Vasilika Hysi për në OKB.

Vasilika Hysi: Ne duhet të vazhdojmë këtë përvojë të mirë për të marrë dhe të jemi një vend anëtar në Këshillin e të Drejtave të Njeriut.

Ervin Bushati: Është një zhvillim profesional dhe personal dhe patjetër që do më duhet ndihma e të gjithëve ju.

Tomorr Alizoti: Unë në këtë post të lartë për zotin Bushati do isha dakord diku tjetër, por jo në Amerikë. Politikisht jam kundër.

Komisioni i Punëve të Jashtme do të zhvillojë edhe tre seanca të tjera dëgjimore me diplomatët e rinj të propozuar nga qeveria, para se të votohen në Kuvend.

