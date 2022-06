Ambasadori Hill pro “Ballkanit të Hapur”

21:20 10/06/2022

Krijon modele të bashkëpunimit ekonomik rajonal

Ambasadori i SHBA-së në Serbi, Christopher Hill, ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara e mbështesin iniciativën e “Ballkanit të Hapur”, sepse krijon modele të bashkëpunimit eknonomik ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Kjo ka qenë arsyeja e pranisë së tij në samitin e mbajtur në Ohër.

“Shtetet e Bashkuara mbështesin të gjitha përpjekjet drejt integrimit rajonal dhe kjo është një përpjekje që erdhi nga vetë rajoni dhe shkoi më tej se të gjitha të mëparshmet. Unë personalisht do të kisha zero interes në Ballkani i hapur nëse në ndonjë mënyrë do të konsiderohej si një alternativë ndaj anëtarësimit në BE”.

Sipas ambasadorit amerikan në Beograd, “Ballkani i Hapur” është i fokusuar kryesisht në aktivitetet ekonomike, por që lidh edhe pjesë të rajonit dhe vendos modele për bashkëpunim në të ardhmen.

