Ambasadori i ri i SHBA-ve në Kosovë konfirmon mbështetjen e superfuqisë botërore

18:41 10/01/2022

Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeffrey Hovenier në konferencën për media u shpreh se njerëzit në Kosovë kanë krijuar një shtet të suksesshëm multietnik.

Hovenier tha se SHBA-të do të vazhdojnë të jenë partner të Kosovës, ku tha se do të vazhdojnë të punojnë me qeverinë e Kosovës, në mënyrë që sipas tij, t’i çojnë përpara prioritetet që janë përmendur edhe në Samitin për Demokraci, atë të zhvillimit të institucioneve dhe të sundimit të ligjit.

Presidentja Osmani tha se Hovenier është shumë i afërt me Kosovën, pasi ai ka shërbyer në Kosovë dhe i kupton shumë mirë dinamikat e Kosovës.

Osmani tha se shpreson në forcimin e marrëdhënieve me SHBA-të, teksa tha se Amerika nuk do të gjejë asnjëherë aleat më të përkushtuar e më besnik se Kosova.

