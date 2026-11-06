Në mesazhin e parë drejtuar qytetarëve shqiptarë por edhe atyre amerikanë që jetojnë në vendin tonë, ambasadori i Shteteve te Bashkuara të Amerikës, Eric Wendt, deklaroi se selia diplomatike në Tiranë do të zhvillojë një proces vlerësimi për të përcaktuar rrugën për një bashkëpunim sa me efektiv në të ardhmen.
“Gjatë muajve të ardhshme nën drejtimin tim si ambasador, ambasada e Shteteve te Bashkuara do të zhvillojë një proces vlerësimi që do të ndihmojë në formësimin e rrugës sonë përpara. Si pjesë e këtij procesi, pres me kënaqësi të vizitoj zona të ndryshme të Shqipërisë. Gjatë shërbimit tim të mëparshëm së bashku me forcat speciale të Shqipërisë, si dhe gjatë udhëtimeve të mëparshme nëpër Shqipëri, ku kam takuar shumë shqiptarë, kam përjetuar nga afër se shqiptarët janë një popull jashtëzakonisht mikpritës, punëtorë dhe krenarë”, tha Wendt.
Ambasadori nënvizoi se bashkëpunimi dhe partneriteti do të fokusohen në tre fusha kryesore me përfitim të ndërsjelltë si për Tiranën ashtu edhe për Uashingtonin.
“E para të bëhemi më të fortë. Ne forcohemi kur ndërtojmë kapacitete të mirëfillta mbrojtëse dhe kur secili prej nesh përmbush pjesën që i takon si aleat.
E dyta është: Të bëhemi më të begatë. Do të gjejmë mënyra për të rritur tregtinë, investimet dhe mundesitë, duke sjellë përfitime të ndërsjellta për amerikanët dhe shqiptarët.
E treta është: të bëhemi më të sigurt. Do të bashkëpunojmë për të luftuar krimin transnacional dhe për të mbrojtur interesat tona të përbashkëta”, tha Ëendt.
Gjatë ushtrimit të detyrës së tij, Wendt theksoi se do të ketë takime periodike me përfaqësues të politikës, drejtësisë apo biznesit apo fushave të tjera.
“Në përputhje me praktikën standarde diplomatike, do të zhvilloj takime me përfaqësues të ndryshëm politike të zgjedhur prej jush, si dhe me zyrtarë qeveritare, drejtues ushtarakë, përfaqësues të komunitetit të biznesit, të sistemit të drejtësisë si dhe drejtues të fushave të tjera”, tha Ëendt.
Ambasadori Wendt thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria ndajnë një miqësi të thellë ndaj vetëm bashkë mund të arrihen rezultate konkrete.
/tvklan.al