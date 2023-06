Ambasadori i Spanjës, Zalba: Mbështesim fort Shqipërinë në rrugën drejt integrimit në BE, optimistë për të ardhmen

23:53 26/06/2023

“Kurrë më parë marrëdhënia dhe miqësia jonë nuk ka qenë kaq e ngushtë dhe kaq intensive siç është sot, në çdo fushë”, shprehet ambasadori i Spanjës në Shqipëri, Alvaro Renedo Zalba, për raportet mes 2 vendeve.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, ambasadori Zalba deklaron se Spanja e mbështet shumë Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian, teksa shprehet optimist për vendin tonë.

Ambasadori Zalba thotë me bindje se gjërat po ecin për mirë dhe se po shkojnë në drejtimin e duhur në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Si janë marrëdhëniet midis Spanjës dhe Shqipërisë?

Alvaro Renedo Zalba: Kemi nisur një fazë të re të marrëdhënieve midis Spanjës dhe Shqipërisë. Kurrë më parë marrëdhënia dhe miqësia jonë nuk ka qenë kaq e ngushtë dhe kaq intensive siç është sot, në çdo fushë. Kryeministri Rama kreu një vizitë historike në Madrid në Tetor të 2021. Ishte hera e parë në histori që një kryeministër shqiptar viziton Spanjën. Kjo u pasua me vizitën po aq historike në Shqipëri në Gusht të 2022, të kryeministrit të Spanjës Sanchez, vizita e parë e një kryeministri spanjoll në Shqipëri.

Blendi Fevziu: Vizita e parë e një kryeministri spanjoll në Shqipëri?

Alvaro Renedo Zalba: Po. Ishte po ashtu kryeministri i parë në përgjithësi që vizitoi Shqipërinë pas hapjes së negociatave në Korrik të 2022. Po ashtu, patëm vizitën e Ministrit të Punëve të Jashtme të Spanjës në Prill, përpara se Spanja të merrte Presidencën e BE-së. 14 vite kishin kaluar qëkur një Ministër i Punëve të Jashtme kishte vizituar këtë vend të jashtëzakonshëm. Po zhvillohen shumë vizita dhe aktivitete.

Blendi Fevziu: Nga ekonomike, mendoj që Spanja është shumë aktive këtu. Të paktën grupi spanjoll ekonomik Melia është më e pranishme se çdo grup tjetër ndërkombëtar që merret me sektorin e hotelerisë në Shqipëri.

Alvaro Renedo Zalba: Padiskutim. Kjo reflektohet nga inaugurimi spektakolar i hotel Melia në Durrës në maj. Ky është resorti më i madh në Shqipëri…

Blendi Fevziu: Një prej më të mëdhenjve në gjithë Ballkanin…

Alvaro Renedo Zalba: Absolutisht. Nga një ndër udhëheqësit e turizmit në botë, Spanja dhe Melia duke punuar sëbashku.

Blendi Fevziu: Së shpejti Spanja do të marri presidencën e BE-së. Si do të ndihmojë Spanja Shqipërinë në rrugën e anëtarësimit në BE?

Alvaro Renedo Zalba: Kjo do të jetë hera e pastë që Spanja mban presidencën e Këshillit Evropian. Jemi duke mbështetur fort Shqipërinë në rrugën e saj drejt integrimit në BE. Ne jemi duke punuar pareshtur dhe do të vijojmë të punojmë kështu për të adresuar sfidat ekzistuese në mënyrë që të çojmë përpara procesin e integrimit evropian.

Blendi Fevziu: Mendoni se kemi arsye që të ecim pak më shpejt?

Alvaro Renedo Zalba: Ka arsye që më bëjnë optimist. Gjërat janë duke ecur përpara, jemi duke shkuar në drejtimin e duhur. Shqipëria ka një ekip të shkëlqyer, vërtetë të shkëlqyer për negociatat, me të cilin jemi duke punuar intensivisht dhe shumë ngushtë. Sinqerisht, ndihem shumë optimist për të ardhmen./tvklan.al