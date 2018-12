Ambasadori Soreca reagon për zgjedhjet e anëtarëve të KED: Hap i rëndësishëm

Zgjedhjet e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi janë përshëndetur nga ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Luigi Soreca.

Nëpërmjet një statusi në rrjetin social “Twitter”, ambasadori i BE-së shkruan se ky është një hap i rëndësishëm për reformën në drejtësi.

“Sot, Kuvendi ka zgjedhur anëtarët e KED. Ky është një hap i rëndësishëm për zbatimin e Reformës në Drejtësi. Ne po presim me padurim javën e ardhshme kur Asambleja e Përgjithshme e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve do të takohet për të ngritur KLP dhe KLGJ”, shkruan ambasadori./tvklan.al

Today the Assembly has elected the members of the JAC. This is an important step for the implementation of the #justicereform. We are now looking forward to next week when the General Assemblies of Judges and Prosecutors will meet to set up the HPC and the HJC. #EUforAlbania 🇪🇺🇦🇱

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) December 7, 2018