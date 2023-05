Ambasadorja e BE: Sa më shumë zgjedhës të dalin të votojnë

Shpërndaje







11:05 14/05/2023

Ambasadorja e BE në vendin tonë u ka bërë thirrje qytetarëve që të shkojnë për të votuar dhe të zgjedhin kryetarët e bashkive dhe këshillat bashkiakë.

“Dëshira dhe urimi im për ditën e sotme është që sa më shumë zgjedhës të dalin të shkojnë në qendrat e votimit dhe që dita të vijojë kështu pa probleme në mënyrë të paqeshme.

Ajo që do vendosin qytetarët në të gjithë Shqipërinë është se kush do jenë përfaqësuesit e tyre në këshilla bashkiakë dhe ata që do ju përfaqësojnë në 4 vitet e ardhshme prandaj shfrytëzojeni të drejtën demokratike për të zgjedhur. Synimi duhet të jetë që të zgjidhet politika më e mirë që ju mendoni”. /tvklan.al