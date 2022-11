Ambasadorja e SHBA në OKB tregon për “Opinion” qëllimin e vizitës në Shqipëri

Shpërndaje







22:10 08/11/2022

Krahas takimeve me Presidentin Bajram Begaj, Kryeministrin Edi Rama dhe pjesëmarrjes në takimin “Gratë, Paqen dhe Sigurinë”, Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OKB, Linda Thomas-Greenfield zgjodhi emisionin “Opinion” në Televizionin Klan, për të dhënë një intervistë për publikun shqiptar, gjatë vizitës së saj 2 ditore në vendin tonë. Për gazetarin Blendi Fevziu, ajo tha se qëllimi i vizitës në Shqipëri ishte “të ripohoja marrëdhënien tonë të fortë me qeverinë tuaj. Kemi pasur 100 vjet. Dhe tani, jam ulur ngjitur me këtë zotëri të ri (ambasadorin shqiptar Ferit Hoxha) në Këshillin e Sigurimit; jemi partnerë dhe tërësisht aleatë në Këshillin e Sigurimit”.

Blendi Fevziu: Si ka qenë udhëtimi juaj në Shqipëri?

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Deri tani, shumë mirë. Erdha dje dhe menjëherë fillova programin. Pashë qytetin tuaj të bukur dhe eca nëpër sheshin kryesor.

Blendi Fevziu: Kohë e mrekullueshme, mendoj.

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Mendoj koha ishte e jashtëzakonshme dhe deri tani kam pasur një pritje shumë të ngrohtë. Domethënë, s’kam ankesa.

Blendi Fevziu: Vizituat diçka specifike në vend, në qytet, të themi…

Ambasadorja Thomas-Greenfield: E dini, erdha me një qëllim. Qëllimi ishte të ripohoja marrëdhënien tonë të fortë me qeverinë tuaj. Kemi pasur 100 vjet. Dhe tani, jam ulur ngjitur me këtë zotëri të ri në Këshillin e Sigurimit; jemi partnerë dhe tërësisht aleatë në Këshillin e Sigurimit.

Blendi Fevziu: Faleminderit, Ambasador. Pak çmenduri. E jashtëzakonshme. 30 vjet më parë kur filluat karrierën tuaj në Ministrinë e Punëve të Jashtme nuk e besonit se do të uleshti në krah të Ambasadores së SHBA në Kombet e Bashkuara.

Ambasadori Hoxha: Më shumë se çmenduri, është e pabesueshme. Dhe ajo që ka ndodhur është absolutisht fantastike, por ja që ka ndodhur. Ka ndodhur. Më lejoni t’ju them diçka. Kur Kryeministri më kërkoi të përfaqësoj Shqipërinë dhe të kthehem në Kombet e Bashkuara dhe të jem aty ku Shqipëria nuk ka qenë kurrë, në Këshillin e Sigurimit, e dija që do të ishte nderi i jetës sime dhe zeniti i karrierës sime. Por kishte diçka që nuk e dija, se sa ngushtë do të punonim dhe se sa njerëz të mrekullueshëm do të takoja dhe se sa e fortë është partneriteti ynë me Shtetet e Bashkuara dhe me Misionin në OKB. Dhe me Ambasadoren Thomas-Greenfield, e cila nuk është vetëm Ambasadorja, jo vetëm një grua e fuqishme, por është një autoritet moral në Këshill. Faleminderit shumë!

Ambasadorja Thomas-Greenfield: Dhe një mike, sigurisht./tvklan.al