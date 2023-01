Ambasadorja Kim: Gjykata Kushtetuese e plotësuar me 9 gjyqtarë, arritje e madhe për reformën në drejtësi

16:42 27/01/2023

Ambasadorja e SHBA-së në Shqipëri, Yuri Kim zhvilloi këtë të premte një takim në Gjykatën Kushtetuese.

Pas takimit, ambasadorja Yuri Kim ka reaguar përmes një postimi në Twitter ku ka përgëzuar plotësimin me 9 gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese.

Këtë, ambasadorja Yuri Kim e quan një arritje të madhe për reformën në drejtësi që mbështetet fuqimishëm nga SHBA.

“Që nga Dhjetori 2022, Gjykata Kushtetuese e Shqipërsisë është kompletuar me 9 gjyqtarë. Arritje e madhe për reformën në drejtësi, e cila mbështetet fuqishëm nga SHBA. Një nder të takoj të gjithë gjyqtarët sot për të uruar sukses në zgjedhjen e një shefi të ri dhe në dhënien e drejtësisë me pavarësi dhe integritet, në përputhje me ligjin”, ka shkruar ambasadorja e SHBA, Yuri Kim në Twitter./tvklan.al

As of Dec 2022, 🇦🇱 Constitutional Ct is complete with 9 judges. Major achievement for justice reform, which is strongly supported by 🇺🇸. An honor to meet all judges today to wish success in electing a new chief & delivering justice w/independence & integrity, in accordance w/law. pic.twitter.com/7FjK5oqFdH