Ambasadorja Kim takohet me kreun e Komisionit të Ekonomisë, Eduard Shalsi

11:20 07/10/2022

Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim, zhvillon këtë të premte një takim me kryetarin e Komisionit të Ekonomisë, Eduard Shalsi. Takimi zhvillohet në Kryesinë e Kuvendit. E pranishme do të jetë edhe nënkryetarja e komisionit, Sorina Koti, deputete e Partisë Demokratike.

Gazetarja Klesiana Omeri raportoi se në fokus të bisedës pritet që të jetë amnistia fiskale. Së fundmi, kjo amnisti është bërë kryefjala e diskutimeve politike pas paralajmërimit të kryeministrit Edi Rama se nismën do ta realizojë pavarësisht kundërshtimeve dhe rezervave të ndërkombëtarëve.

Për çështjen a amnistisë ka pasur një takim mes ambasadorëve të SHBA, BE, Britanisë së Madhe, dhe ambasadorë të vendeve të tjera me përfaqësues të PS dhe të Kuvendit për të diskutuar për mënyrën si do të realizohet kjo amnisti.

BE ka shprehur shqetësime sa i përket draftit aktual duke i kërkuar qeverisë që të rishikohet për të mos lejuar që nëpërmjet amnistisë të legalizohen paratë e krimit./tvklan.al