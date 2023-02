Ambasadorja Kim takon homologun turk në Tiranë: Jemi me miqtë tanë në këtë kohë të vështirë

13:09 08/02/2023

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim, ka takuar këtë të mërkurë homologun e saj turk në Shqipëri, Tayyan Kagan Akay. Ambasadorja Kim i ka shprehur ngushëllimet ambasadorit turk për tragjedinë pas tërmetit të 6 Shkurtit.

“Në emër të ambasadës së SHBA në Tiranë, i shpreha mikut dhe kolegut turk Tayyan Kagan Akay, ngushëllimet më të thella për vuajtjet e shkaktuara nga tërmeti në Turqi. Ne jemi me miqtë tanë turq në këtë kohë të vështirë”, shkruan ambasadorja.

Kim ka shpërndarë edhe disa foto nga vizita që ka bërë në ambasadën turke në Tiranë./tvklan.al

On behalf of 🇺🇸 @USEmbassyTirana , I expressed to my friend & colleague 🇹🇷 @TKaganAtay deepest condolences on the suffering caused by the earthquakes in Türkiye. We are with our Turkish friends during this difficult time. Başınız sağolsun 🙏 pic.twitter.com/oH6OViFTwy