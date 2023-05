Ambasadorja Yuri Kim: Themeli i Reformës në Drejtësi, ndarja e gjyqësorit nga ndikimi politik

10:31 10/05/2023

Në konferencën për 110-vjetorin e Gjykatës së Lartë, ambasadorja amerikane në Tiranë Yuri Kim ka përgëzuar ecurinë e Reformës në Drejtësi në Shqipëri dhe ka bërë thirrje që vendimet gjyqësore të jepen në kohë e të mos vonohen.

“Sfidat e sotme janë të ndryshme nga ato me të cilat u përballën paraardhësit tuaj. Shqiptarët më kanë thënë shumë qartë se duan drejtësi, se duan mundësi dhe se duan një mundësi të barabartë një arsye për të qëndruar në këtë vend. Reforma në Drejtësi vazhdon të prodhojë rezultate reale. Ata kanë qenë dëshmitarë të përparimit të konsiderueshëm deri tani dhe Gykata e Lartë ka shumë arsye për të qenë krenare. 3 vakancat e mbetura duhet të plotësohen sa më parë. Shtetet e Bashkuara janë krenare që mbështesin gjykatën me udhëzime ekspertësh por si gjithmonë ka më shumë për të bërë pasi populli shqiptar meriton drejtësi të dhënë në kohë”.

Ambasadorja Kim foli edhe për kundërshtarët e Reformës në Drejtësi.

“Kundërshtarët e Reformës në Drejtësi duan që ajo të dështojë pasi po shohin që ajo funksionon. Duan të jenë në gjendje të vazhdojnë të bazohen në pandëshkueshmëri. Kjo është një shenjë që Reforma në Drejtësi po funksionon me të vërteë por trego sa e rëndësishme është që të gjithë ne së bashku, Gjykata e Lartë, SHBA, BE dhe gjithë vendet partnere të qëndrojnë të përkushtuar ndaj kësaj detyre. Dhe në fund i përket drejtuesve shqiptarë, së bashku do vazhdojmë t’ju mbështesim. Themeli i Reformës në Drejtësi është ndarja e gjyqësorit prej ndikimit politik por kjo është e pamundur nëse mbizotërojnë modelet e vjetra, besimet e vjetra, sepse kështu është jeta, kjo gjë nuk duhet të vazhdojë. Tani është koha që zyrtarët publikë të dyfishojnë përpjekjet e tyre për të zbatuar legjislacionin. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur Shqipërinë ndërsa ky vend ecën përpara drejt integrimit euroatlantik”, u shpreh ambasadorja Yuri Kim.

Yuri Kim: Mund të ndryshoni ambasador, por angazhimi i SHBA për Reformën në Drejtësi nuk ndryshon

Diplomatja amerikane në Tiranë Yuri Kim ka folur për ambasadorin e ri të SHBA që pritet ta zëvendësojë në detyrën e saj në Shqipëri, David Kostelancik, kandidatura e të cilit është miratuar nga Senati amerikan.

Në aktivitetin për 110-vjetorin e krijimit të Gjykatës së Lartë, Yuri Kim tha se pavarësisht ndryshimit të ambasadorëve, angazhimi i SHBA-së për Reformën në Drejtësi nuk ka për të ndryshuar.

“Ka kaluar mbi 3 vite dhe fakt është që sikurse e dinë të gjithë, pas 3 viteve është koha për nje ambasador të ri dhe të gjithë kemi parë procesin që është zhviluar në Uashington. Sikurse e kam përmendur, Reforma në Drejtësi dhe angazhimi i SHBA për të mbështetur Shqipërinë nuk ka për të ndryshuar. Ju mund të ndryshoni ambasador, por kjo gjë nuk ka për të ndryshuar. Dhe kjo është ajo që do doja t’ju thoja. Shoh fytyrat e të gjithë personave që janë këtu në këtë sallë.

Unë kam punuar me secilin prej jush ngushtësisht dhe ndonjëherë na është dashur të zhvillojmë biseda të vështira, na është dashur t’i themi gjëra njëri-tjetrit që do të kishim preferuar të mos i kishim thënë, por shpresoj që ju do kuptoni se kur Shtetet e Bashkuara flasin për Reformën në Drejtësi, kur Shtetet e Bashkuara insistojnë, këmbëngulin që Shqipëria të bëhet më mirë, e bëjnë këtë si një mik i sinqertë, e bëjmë këtë sepse ne e dimë se ka gjëra më të mëdha për Shqipërinë, e bëjmë këtë sepse bashkëndajmë shpresën e popullit shqiptar që ky është një vend ku mundësitë janë të disponueshme për të gjithë njerëzit, që askush nuk është mbi ligjin dhe që ka ende gjëra më të mëdha të planifikuara për secilin prej nesh”, u shpreh ambasadorja amerikane në detyrë Yuri Kim.

Në fjalën e saj në këtë aktivitetet, ambasadorja Kim vlerësoi ecurinë e Reformës në Drejtësi, si dhe bëri thirrje që shkëputja e gjyqësorit nga ndikimi politik është themeli i kësaj reforme.

