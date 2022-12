Ambasadorja Yuri Kim uron shqiptarët për Vitin e Ri

10:37 31/12/2022

Me anë të një video mesazhi të publikuar nga Ambasada Amerikane në Tiranë, ambasadorja Yuri Kim uron të gjithë shqiptarët për Vitin e Ri. Në mesazhin e saj, Kim shprehet se 2022 ishte një vit vërtetë i jashtëzakonshëm dhe 2023 do të jetë edhe më mirë.

“Në ditën e fundit të vitit 2022, duam të falenderojmë shqiptarët që gjatë gjithë vitit të kaluar festuan me ne 100 vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Ishte një vit i jashtëzakonshëm, plot me ngjarje që nderuan këtë njëqindvjetor të veçantë. Bashkohuni me ambasadoren Yuri Kim teksa shohim mbrapa momentet kryesore. Gëzuar Vitin e Ri!”, thuhet në mesazhin bashkëngjitur videos së ambasadores./tvklan.al

On the last day of 2022, we want to thank 🇦🇱ns for celebrating the 100th anniversary of 🇺🇸🇦🇱 diplomatic relations with us. It was an incredible year full of events. Join @USAmbAlbania Yuri Kim as we look back at the highlights. Happy New Year! https://t.co/jZULH8KEoi