AMF: Tregu i sigurimeve po njeh rritje

18:40 30/12/2023

Dominon sigurimi i detyrueshëm i makinave

Tregu i sigurimeve ka vijuar të zgjerohet me 8.38% edhe për muajin Nëntor. Të dhënat nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare flasin për një rritje me 10.84% të kontratave të reja, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja e tregut reflektoi një bazë të gjerë rritje për shumicën e klasave të sigurimit në tregjet e jetës dhe të Jo-Jetës.

Tregu mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën 91.94% të vëllimit të përgjithshëm të primeve. Parë nga këndvështrimi i ndarjes së tregut sipas llojit të sigurimit, ai i detyrueshëm dhe vullnetar, primet e shkruara bruto të sigurimit vullnetar zënë 39.04% dhe primet e shkruara bruto të sigurimit të detyrueshëm zënë 60.96% të totalit të tregut.

Gjatë muajit Janar-Nëntor 2023, është shënuar edhe një rritje në masën 3.22% ose rreth 6,338 milionë Lekë dëme të paguara bruto në tregun e sigurimeve. Pagesat më të shpeshta kanë qënë për dëmet e sigurimeve motorike, dëmet nga zjarri dhe përgjegjësitë civile.

Ndërkohë në portofolin sigurimi nga Zjarri dhe Forcat e Natyrës, pati një rritje me 3.46% e numrit të kontratave të sigurimit, krahasuar me muajin Janar-Nëntor 2022.

Tv Klan