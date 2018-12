Ami dhuron spektakël, hyn në studio duke kërcyer (Video)

Puntata e sotme e emisionit “Xing me Ermalin” është padyshim më specialja. Drejtuesi i emisionit, Ermal Mamaqi ka zgjedhur ta mbyllë 2018-ën me bashkëshorten e tij, Amarda Toska. Ai e prezantoi atë me fjalët më të bukura, duke e përshkruar si një bashkëshorte dhe nënë të mrekullueshme.

“Zonja dhe Zotërinj, kam nderin, kënaqësinë, lumturinë, dashurinë, qejfin, emocionin e pakrahasueshëm që të ftoj në këtë studio një nga femrat më të bukura të shqiptarisë. Është gjysma ime më e mirë, nënë e mrekullueshme, bashkëshorte e mrekullueshme dhe një njeri i mrekullueshëm. Mirëprisni Amarda Toskën”, tha Mamaqi.

Por siç duket, Ami nuk qe e kënaqur nga prezantimi që i bëri. Ajo kërkoi ta përsërisë 3 herë momentin e hyrjes në studio, ndërkohë që në fund hyri bashkë me dy balerina duke kërcyer, siç nuk e kishim parë prej kohësh./tvklan.al